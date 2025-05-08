Канцлер Германии Мерц: вопрос об отправке немецких военных в Украину пока «даже не стоит»

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об отправке немецких военных в Украину в рамках мирного соглашения в настоящее время «даже не стоит». Об этом он сказал в интервью Die Welt, которое цитирует Deutsche Welle.

«Мы еще очень далеки от прекращения огня, и еще дальше — от мирного соглашения», — заявил Мерц.

Он отметил, что у Германии есть другие возможности участия в предоставлении Украине гарантий безопасности или наблюдении за прекращением огня. Для этого есть «целый ряд возможностей», добавил Мерц.

«Мы, конечно, могли бы продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии, снабжать ее вооружениями с помощью США в рамках совместных европейских усилий», — заявил канцлер.

Мерц также выразил надежду, что прекращение огня, объявленное президентом России Владимиром Путиным на период с 8 по 10 мая, может быть продлено.

«Однако это находится исключительно в руках российского руководства», — добавил он.

AFP со ссылкой на источники сообщало, что шесть европейских стран из так называемой «коалиции желающих» заявили, что готовы отправить военных в Украину в качестве гарантий в случае прекращения огня. По данным агентства, это Великобритания, Франция, Латвия, Литва и Эстония, а также еще одна страна, которая в публикации не называлась.

По информации The Times, Великобритания, вероятно, откажется от планов направить тысячи военнослужащих для защиты Украины. «Риски слишком высоки, а сил недостаточно для выполнения такой задачи», — отмечал один из собеседников газеты.