Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ приостановило статус «правоэкстремистской организации» у партии «Альтернатива для Германии»

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ объявило, что до решения суда приостанавливает классификацию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как «правоэкстремистской организации». Об этом сообщает Tagesschau.

Такое решение было вынесено после того, как партия оспорила в суде признание ее «правоэкстремистской».

До решения административного суда Кельна, в который с иском обратилась АдГ, федеральное ведомство обязалось воздержаться от заявлений относительно статуса партии, формально оставив его прежним — «подозрение на экстремизм». Кроме того, пресс-релиз о повышении статуса до «правоэкстремистской организации» временно удален с сайта федерального ведомства.

«Это первый важный шаг на пути к нашему настоящему оправданию и, соответственно, к опровержению обвинения в правом экстремизме», — заявили представители «Альтернативы для Германии».

Tagesschau отмечает, что такое решение ведомства не означает, что оно изменило свою позицию. При этом судебное разбирательство может продлиться несколько недель или даже месяцев.

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало «Альтернативу для Германии» как «убежденную правоэкстремистскую организацию». Федеральное ведомство работало над оценкой АдГ уже несколько месяцев, однако на федеральном уровне она до сих пор проходила по категории «подозрение на правый экстремизм». Новый статус означает, что вся партия считается неконституционной. АдГ оспорила статус в суде через несколько дней. Иск подан в административный суд в Кельне, где базируется Федеральное ведомство по охране конституции.

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