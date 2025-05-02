Партию «Альтернатива для Германии» признали «правоэкстремистской» на федеральном уровне

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как «убежденную правоэкстремистскую организацию» — из-за экстремистского характера всей партии, которая игнорирует человеческое достоинство, говорится в пресс-релизе ведомства.

Федеральное ведомство работало над оценкой АдГ уже несколько месяцев, однако на федеральном уровне она до сих пор проходила по категории «подозрение на правый экстремизм». Статус, полученный сейчас, означает, что вся партия считается неконституционной, поясняет Der Spiegel. Это снижает барьеры для наблюдения за партией с помощью разведывательных средств и позволяет прослушивать телефоны и вербовать информаторов, пишет газета.

В ведомстве по защите конституции отмечают, что «понимание народа, основанное на этническом происхождении», которое преобладает в АдГ, «несовместимо с основным свободным демократическим порядком». Например, партия не считает немцев «с историей миграции из преимущественно мусульманских стран равноправными членами немецкого народа».

Ведомство по охране конституции различает три уровня наблюдения: «предварительная проверка», «подозрение» и «доказанные экстремистские тенденции», поясняет Tagesschau. В 2019 году АдГ была классифицирована как объект предварительной проверки. На этом этапе ведомство имело право только собирать и анализировать публичные высказывания представителей партии.

Решение федерального ведомства, как пишет Tagesschau, представляет собой значительное ужесточение оценки, хотя и не стало полной неожиданностью.

В конце февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, на которых крайне правая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив рекордное в своей истории число голосов (первое место занял консервативный блок ХДС/ХСС). Однако возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который станет новым канцлером Германии, отказался от сотрудничества с АдГ при формировании коалиции.

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