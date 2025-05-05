«Альтернатива для Германии» обжаловала в суде решение о признании ее экстремистской партией

«Альтернатива для Германии» (АдГ) оспорила в судебном порядке решение Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, объявившего ее «правоэкстремистской партией».

Иск подан в административный суд в Кельне, где базируется Федеральное ведомство по охране конституции, пишет Deutsche Welle.

Факт обращения в суд подтвердила сопредседатель АдГ Алис Вайдель, подробности апелляции не уточняются.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ объявило АдГ «правоэкстремистской партией» 2 мая 2025 года после нескольких лет наблюдения за ее деятельностью. Свое решение ведомство обосновало «экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством». «Понимание народа, основанное на этническом происхождении», которое преобладает в АдГ, «несовместимо с основным свободным демократическим порядком», заявили в Федеральном ведомстве по охране конституции.

Статус экстремистской партии не означает запрет на деятельность АдГ, но дает полиции право широко применять прослушку и другие методы наблюдения.

На парламентских выборах, прошедших в Германии в феврале, АдГ заняла второе место, набрав рекордное для себя количество голосов. В коалиционном правительстве эта партия представлена не будет, блок ХДС/ХСС, занявший первое место, отказался сотрудничать с ней.

Что теперь ждет АдГ

«Для значительной части общества это просто констатация факта» «Альтернативу для Германии» признали экстремистской партией — что это значит? Она вообще сможет существовать? И как теперь изменится политическая жизнь Германии?

Что теперь ждет АдГ

«Для значительной части общества это просто констатация факта» «Альтернативу для Германии» признали экстремистской партией — что это значит? Она вообще сможет существовать? И как теперь изменится политическая жизнь Германии?