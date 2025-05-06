Израиль нанес авиаудар по аэропорту столицы Йемена

Истребители Армии обороны Израиля нанесли днем 6 мая удары по международному аэропорту столицы Йемена — города Сана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на очевидцев.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны взрывы в районе аэропорта, контролируемого хуситами.

Незадолго до авиаудара ЦАХАЛ опубликовал срочное предупреждение к местным жителям с призывом эвакуироваться с территорий вблизи аэропорта Саны.

Обновлено. Армия обороны Израиля официально подтвердила атаку на аэропорт Саны. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что аэропорт, который служил для хуситов центральным узлом по переброске оружия и боевиков, полностью выведен из строя. Кроме того, в районе Саны нанесены удары по нескольким центральным электростанциям и бетонному заводу «Аль-Имран», который, как утверждает ЦАХАЛ, используется хуситами для строительства подземных туннелей.

Накануне вечером Армия обороны Израиля нанесла еще несколько ударов по объектам инфраструктуры хуситов в Йемене. В частности, израильские истребители сбросили десятки бомб на порт «Ходейда» и цементный завод возле города Баджель.

Бомбардировки Йемена, по заявлению ЦАХАЛ, стали ответом на атаку хуситов по Израилю 4 мая. Тогда баллистическая ракета упала в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, ранив несколько человек.

Йеменские хуситы заявляют, что атакуют Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами. Группировка приостанавливала атаки на время перемирия в секторе Газа, но затем возобновила их.