В Тель-Авиве ракета, выпущенная хуситами, взорвалась рядом с аэропортом Бен-Гурион

Ракета, выпущенная йеменскими хуситами, взорвалась вблизи международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

В результате инцидента три человека получили легкие ранения.

В ЦАХАЛ заявили, что ракету не удалось перехватить, несмотря на то что были предприняты несколько попыток это сделать. Источник «12 канала» сообщил, что это был первый случай с момента возобновления боевых действий в Газе, когда ракету не удалось перехватить.

Взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены примерно на час.

Хуситы возобновили регулярные обстрелы Израиля ракетами после прекращения перемирия в секторе Газа. Йеменские повстанцы заявляют, что запускают ракеты по Израилю в знак солидарности с палестинцами.