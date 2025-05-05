Израиль нанес удар по позициям хуситов в Йемене
Армия обороны Израиля вечером 5 мая атаковала объекты инфраструктуры хуситов в Йемене, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ.
В военной операции участвовали около 20 израильских истребителей. Они сбросили 50 бомб на порт «Ходейда» и цементный завод возле города Баджель, расположенного примерно в двух тысячах километрах от Израиля.
В ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары в ответ на атаку хуситов 4 мая. Тогда баллистическая ракета упала в районе аэропорта Тель-Авива, ранив несколько человек.
По словам израильских военных, истребители нанесли удары «по экономике режима хуситов и его военному строительству». В ЦАХАЛ заявили, что порт Ходейда используют, чтобы переправлять иранское оружие и оборудование для военных нужд, а цементный завод — для строительства туннелей и военной инфраструктуры.
Незадолго до израильских ударов США нанесли удары в районе Саны, столицы Йемена.
Йеменские хуситы заявляют, что атакуют Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами. Группировка приостанавливала атаки на время перемирия в секторе Газа, но затем возобновила их.
Удар ВВС Израиля по позициям хуситов стал первым с января. Ранее Израиль перестал реагировать на атаки хуситов, поскольку США начали масштабную воздушную кампанию против группировки.