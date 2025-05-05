Трамп заявил о возможности встречи с Путиным в середине мая в Саудовской Аравии. Кремль утверждает, что такой поездки в графике президента РФ нет

Поездка Владимира Путина на Ближний Восток в середине мая не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о встрече Путина с Трампом, о возможности которой в конце апреля говорил президент США.

«Но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху», — добавил Песков (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

В Кремле, по словам пресс-секретаря Путина, считают, что такая встреча, «конечно же, необходима», но она должна быть «соответствующим образом подготовлена».

«Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются, но пока какой-то конкретики на этот счет нет», — добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ 15-16 мая.

Трамп объявил окончание войны в Украине одной из основных своих целей после возвращения на пост президента.

В Саудовской Аравии ранее прошли переговоры российской и американской делегаций — первые после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Путин и Трамп после начала войны несколько раз говорили по телефону, но не встречались лично.

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