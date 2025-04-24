Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию в середине мая

Дональд Трамп заявил, что его встреча Владимиром Путиным может состояться вскоре после визита президента США в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Отвечая на вопрос, могут ли Трамп и Путин встретиться в Саудовской Аравии, президент США сказал: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого» (цитата по CNN).

Трамп планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ 15-16 мая.

В Саудовской Аравии ранее проходили переговоры российской и американской делегаций — первые после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Трамп и Путин после начала войны не встречались лично, но говорили по телефону.