Дочь автора комиксов Marvel Стэна Ли заключила досудебное соглашение с его бывшим менеджером. Она обвиняла его в жестоком обращении с ее отцом

Дочь автора комиксов Marvel Стэна Ли и его бывший менеджер Макс Андерсон заключили досудебное соглашение, сообщает The Hollywood Reporter. О решении уладить спор стороны уведомили суд за несколько дней до запланированного начала рассмотрения дела. Подробности соглашения не раскрываются.

Джоан Селия (Джей Си) Ли обвиняла Андерсона в жестоком обращении с отцом в последние годы его жизни, а также в незаконном присвоении 21 миллиона долларов и коллекционных предметов.

Андерсон, который был персональным менеджером Стэна Ли в 2007-2017 годах, утверждал, что ему не платили зарплату, а вознаграждение за свою работу он получал в виде дохода от продажи автографов Ли на коллекционных предметах.

Андерсон начал работать с Ли, когда автору комиксов Marvel было более 80 лет. За десять лет Ли посетил 111 мероприятий по всему миру, раздавая автографы по 120 долларов за штуку, говорилось в иске. Дочь Ли уверяла, что Андерсон и его деловой партнер заработали на таких мероприятиях не менее 21 миллиона долларов, а ее отец не получил никакой прибыли. Также Ли за один доллар передал Андерсону права на использование его имени, а также присвоил коллекционные предметы, которые должны были стать частью экспозиции музея Стэна Ли. Бывший менеджер автора комиксов Marvel эти обвинения отвергал.

Андерсон был отстранен от работы с Ли за несколько месяцев до смерти автора комиксов Marvel в ноябре 2018 года.

Судебные тяжбы с участием людей из окружения Стэна Ли, включая его дочь, начались в последние годы жизни автора комиксов Marvel и продолжились после его смерти. В частности, в жестоком обращении с Ли и хищении его средств в 2018 году обвиняли еще одного менеджера — Кийю Моргана. В 2022 году обвинения с Моргана были сняты.

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