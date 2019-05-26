Арестован бывший менеджер Стэна Ли. Его обвинили в жестоком обращении с автором комиксов Marvel

Бывший менеджер автора комиксов Marvel Стэна Ли Кийя Морган арестован в Аризоне по обвинению в жестоком обращении с пожилым человеком, сообщает Associated Press.

Бывшего менеджера также обвиняют в краже, растрате и подлоге. По версии полиции, Кийя Морган похитил 262 тысячи долларов, заработанных Стэном Ли в мае 2018 года на автограф-сессии. Также он перевез создателя персонажей Marvel из его дома на Голливудских холмах в Беверли-Хиллз, чтобы больше влиять на него.

В 2018 году дочь Ли заявила, что Морган манипулировал ее отцом, запрещая ему видеться с семьей и друзьями. По ее словам, менеджер пытался взять под контроль деньги своего работодателя. Адвокат Моргана заявил, что тот никогда не использовал Ли в своих интересах.

В скором времени Моргана перевезут в Лос-Анджелес, где он предстанет перед судом.

Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет. Он известен как один из создателей Человека-паука, Железного человека, Тора, Людей Икс, Фантастической четверки.