У Стэна Ли было два камео в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». И второе невозможно заметить в кино

Аниматор Ник Кондо, работавший над мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные», показал спрятанное камео Стэна Ли — создателя легендарного супергероя.

В одной из сцен фильма Майлз Моралез (чернокожий подросток, ставший Человеком-пауком) пролетает над улицами Нью-Йорка, проносясь мимо поезда. Пассажиром этого поезда оказывается Стэн Ли. В кадре видно, что он показывает фирменный жест Человека-паука. Разглядеть Ли в кинотеатре было невозможно — поезд и сам Моралез двигались слишком быстро.

В фильме у создателя Человека-паука было и полноценное камео. Он играл владельца магазина, который продал Моралезу супергеройский костюм.