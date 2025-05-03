Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, об увольнении которого стало известно 1 мая, обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу возможность нанесения удара по Ирану, что разозлило президента США Дональда Трампа, сообщила 3 мая газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

По их словам, Уолц обсуждал с премьер-министром Израиля варианты военных действий против Ирана перед тем, как Нетаниягу в начале февраля приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. По словам одного из собеседников, Уолц «хотел направить политику США в ту сторону, которая не устраивала Трампа». «Это дошло до Трампа, и президент был недоволен», — сказал источник.

Некоторые члены администрации считали, что Уолц пытался склонить США в пользу военных действий и действовал заодно с израильтянами. «Вы не можете так поступить. Вы работаете на президента своей страны, а не на президента другой страны», — сказал один из советников Трампа.

В канцелярии главы израильского правительства сообщили, что Нетаниягу общался с Уолцем, но они не обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану, пишет ТАСС.

Дональд Трамп сообщил 1 мая, что Майк Уолц уйдет с поста советника по национальной безопасности и будет назначен постоянным представителем США при Организации объединенных наций.

Майк Уолц оказался в центре скандала после того, как в марте добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат в Signal, где чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене. Белый дом установил, что Уолц добавил Голдберга в чат, из-за того, что ранее сохранил его номер телефона в своем айфоне под именем другого человека.

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