Кит Келлог рассказал, что Украина согласилась на «22 конкретных условия» США для завершения войны с Россией

На переговорах в Лондоне 23 апреля Вашингтон и Киев достигли соглашения по 22 конкретным условиям мирного урегулирования российско-украинской войны, рассказал в эфире Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«В ходе откровенных и трудных дискуссий с украинцами мы предложили 22 исключительно конкретных условия, и мы считаем, что находимся в очень, очень выгодном положении», — рассказал Келлог. Он отметил, что не все условия США понравились украинской стороне, но «это нормально, когда вы ведете какие-либо переговоры».

Среди прочего Украина согласилась на территориальные уступки согласно текущей обстановке на фронте, но «не де-юре, а де-факто».

«Украинцы готовы отказаться от территорий, которые заняты россиянами, не де-юре, навсегда, а де-факто, потому что россияне фактически оккупировали эту землю. Они согласились на это. И они сказали мне это на прошлой неделе, — сказал спецпосланник. — Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы».

В свою очередь Киев, по словам Келлога, «хочет всеобъемлющее и постоянное прекращение огня, которое приведет к заключению мирного соглашения». Спецпосланник добавил, что этого же добивается президент США.

«У нас есть одна сторона. Теперь нужна вторая сторона. И я думаю, что мы близки к этому», — добавил спецпосланник Трампа. По его словам, «теперь все зависит от русских, от Путина».

Вашингтон несколько месяцев ведет отдельные переговоры с Москвой и Киевом о завершении войны. Изначально США пытались добиться полного прекращения огня хотя бы на 30 дней. Украина предложение приняла, Россия фактически отказала.

Когда попытки достичь перемирия провалились, США переключились на продвижение рамочного мирного соглашения. Украина и представители европейских стран после переговоров в Лондоне выступили с ответными предложениями.

По данным Axios, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане 26 апреля призывал лидера США занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина и вновь поставить вопрос о прекращении огня в приоритетном порядке.

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