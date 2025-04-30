Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Северной Кореи Пак Тхэ Сон 30 апреля дистанционно дали старт строительству автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманная в Приморском крае.

«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его [моста] значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи», — заявил Мишустин.

Мост, построить который планируется за полтора года, позволит открыть автомобильное сообщение между двумя странами. Сейчас между РФ и Северной Кореей есть только железнодорожное и авиасообщение.

Соглашение о строительстве моста было заключено в июне 2024 года в рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) составит 4,7 километра, из которых 1 километр — длина непосредственно самого моста (424 метра с российской стороны, 581 метр со стороны Северной Кореи), ширина моста — 7 метров (две полосы движения), сообщает ТАСС.

Пункт пропуска на мосту с российской стороны, объявил Минтранс, будет рассчитан «на 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки — с возможностью увеличения».

Россия и КНДР в июне 2024 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение стало основанием для отправки северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против украинских военных.

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