Премьер-министр Украины: Киев и Вашингтон подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки
Украина и США согласовали все принципиальные пункты договора о полезных ископаемых, соглашение будет подписано в ближайшие сутки, объявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Далее будут подписаны еще два технических исполнительных соглашения о создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении», — цитирует заявление чиновника «РКБ-Украина».
По словам Шмыгаля, сейчас идет технический перевод с английского на украинский язык. Правительство обработало текст соглашения, согласование основных министерств собрано и Украина фактически готова в любой момент, как только будет окончательная информация от Вашингтона, утвердить и подписать документ.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что в Вашингтон для подписания соглашения уже вылетела первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Премьер-министр Украины назвал договор об ископаемых «абсолютно партнерским». Фонд будет инвестировать в развитие Украины в течение десяти лет, при этом американская сторона сможет перечислять новую военную помощь как вклад в фонд. Украина сохранит за собой контроль всех природных ресурсов и инфраструктуры, сообщил Шмыгаль.