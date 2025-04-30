FT: соглашение о недрах между Украиной и США оказалось под угрозой срыва за несколько часов до подписания

Соглашение о недрах оказалось под угрозой срыва за несколько часов до анонсированного подписания, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники в украинском правительстве сообщили изданию, что США настаивают, что до конца 30 апреля должно быть подписано как рамочное соглашение, так и «детальный договор о создании фонда, который завершит сделку». Однако Киев не готов подписывать второй документ, так как его сначала должна ратифицировать Верховная рада.

По данным источника FT, Киев «готов подписать рамочное соглашение сегодня», но шансы того, что это произойдет, «немногим лучшие, чем 50 на 50».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днем 30 апреля заявил, что Киев и Вашингтон согласовали все принципиальные пункты договора о недрах и что соглашение подпишут «в ближайшие сутки».

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Вашингтон для подписания соглашения уже вылетела министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также

США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»

Читайте также

США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»