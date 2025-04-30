Министр информации Пакистана заявил, что Индия намерена начать военные действия «в течение 24–36 часов»

Пакистан располагает «достоверными разведданными», что Индия намерена начать против него военные действия «в течение 24–36 часов», заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар вечером 29 апреля.

По словам Тарара, военные действия Индия может начать «под предлогом беспочвенных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме» — городе в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир, где вооруженные люди открыли огонь по группе туристов.

Он добавил, что Пакистан предложил провести «достоверное, прозрачное и независимое расследование» инцидента, но Индия вместо этого «решила встать на опасный путь иррациональности и конфронтации». «Уклонение от достоверных расследований само по себе является достаточным доказательством, разоблачающим истинные мотивы Индии», — заявил министр.

На любые военные действия со стороны Индии Пакистан даст «неукоснительный и решительный ответ», предупредил Тарар.

22 апреля вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная военизированная группировка, называющая себя «Фронт сопротивления». После нападения Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, а также аннулировала все визы, выданные гражданам Пакистана и предписала им покинуть страну. Пакистан в ответ остановил всю торговлю с Индией и закрыл свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, «принадлежащих или используемых Индией».

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