Индия аннулировала визы пакистанцам после нападения на туристов в Кашмире. Пакистан закрыл небо для индийских авиалиний и остановил торговлю

Министерство иностранных дел Индии заявило об аннулировании в трехдневный срок всех виз, выданных гражданам Пакистана.

Все действующие визы, выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются с 27 апреля. Медицинские визы будут действительны до 29 апреля. Граждане Пакистана, находящиеся в Индии, должны покинуть страну до окончания срока действия виз, говорится в заявлении индийского МИД.

Пакистан в ответ остановил всю торговлю с Индией и закрыл свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, «принадлежащих или используемых Индией», пишет NDTV. Исламабад также предписал гражданам Индии покинуть Пакистан и в свою очередь объявил о приостановке действия виз, выданных по программе освобождения от виз (SAARC).

Кроме того, Пакистан объявил индийских советников по вопросам обороны, военно-морских сил и авиации в Исламабаде персонами нон грата.

22 апреля вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная военизированная группировка, называющая себя «Кашмирским сопротивлением», пишет AP. Индия связывает атаку с Пакистаном. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал нападение терактом и заявил, что виновные «будут привлечены к ответственности». Правительство Пакистана какую-либо связь с нападавшими отрицает.

После нападения Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном и объявила о ряде мер, включая высылку пакистанских военных атташе, закрытие наземного транзитного пункта и приостановку действия договора о совместном использовании водных ресурсов. В Исламабаде и других городах Пакистана десятки протестующих вышли на митинг против приостановки Индией договора, требуя от своего правительства ответных мер.

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