Индийский патруль в Кашмире. 24 апреля 2025 года Adnan Abidi / Reuters / Scanpix / LETA

Во вторник, 22 апреля, группа боевиков напала на туристов в долине Байсаран близ города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Погибли 26 человек — приезжие из разных регионов Индии и один непалец. Это самый кровопролитный теракт в Индии со времен исламистов на Мумбаи в 2008 году.

Ответственность за теракт взял на себя «Фронт сопротивления» — прежде малоизвестное подразделение джихадистской группировки «Лашкар-е-Тайба» (в переводе с урду — «Армия праведных»), базирующейся в пакистанской части Кашмира.

Кашмир — регион, из-за которого Индия и Пакистан конфликтуют уже без малого 80 лет. Несколько раз они воевали. Большинство населения там составляют мусульмане. Заявленная цель «Лашкар-е-Тайба» — отделение Кашмира от Индии. При этом значительная часть ее боевиков — индийские мусульмане.

Сторонники исламской организации «Джамаат-уд-Дава», которую связывают с группировкой «Лашкар-е-Тайба» Mohsin Raza / ASIA CLJ CRIM CWP / Scanpix / LETA

Очевидцы рассказывают, что нападавшие спрашивали у туристов, индуисты они или мусульмане — и индуистов расстреливали. Они пощадили как минимум одну женщину с маленьким ребенком. Ее мужа убили.

Индийские силовики обнародовали портреты троих предполагаемых террористов, созданные полицейским художником по описаниям очевидцев. Сколько всего было нападавших, неизвестно. В долине Байсаран продолжаются поиски террористов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что их найдут «хоть на краю света».

Непосредственным поводом для теракта «Фронт сопротивления» назвал выдачу индийскими властями разрешений на строительство в Кашмире жилья на 80 с лишним тысяч человек. Ожидается, что это будут переселенцы из других частей Индии, преимущественно индуисты. Тем самым изменится демографический состав спорного региона.

Индийские власти не делали официальных заявлений о причастности к теракту пакистанского государства. Но своими действиями дали понять, что возлагают на него по меньшей мере часть вины. На следующий день после теракта Индия закрыла границу с Пакистаном и аннулировала визы, выданные пакистанцам. Им предписано покинуть Индию в трехдневный срок.

Демонстранты сжигают флаги Пакистана после теракта в Кашмире Biju Boro / AFP / Scanpix / LETA

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар назвал реакцию Индии на теракт «незрелой и поспешной». Он потребовал: «Если есть доказательства причастности Пакистана к пахалгамскому инциденту, — пожалуйста, поделитесь ими с нами и с международным сообществом».

Пакистан ввел ответные меры на действия Индии: закрыл границу для людей и грузов, а также закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Обе стороны также взаимно выслали многих дипломатов и пригрозили друг другу выходом из двусторонних соглашений о перемирии и о совместном использовании вод реки Инд. Исхаку Дару из-за дипломатического кризиса пришлось отложить визит в Бангладеш.

«Лашкар-е-Тайба» — далеко не единственная исламистская террористическая организация в Пакистане. Но, в отличие от большинства из них, она не раз публично заявляла, что не считает своим врагом светский пакистанский режим. Широко известно о давних связях этой группировки с пакистанской межведомственной разведкой, которая использует ее как инструмент противостояния с Индией (хотя официально это отрицает).

Теракт в Пахалгаме стал ударом по политике индийского правительства Нарендры Моди в отношении Джамму и Кашмира. Не далее как в декабре 2023 года он наконец реализовал свое давнее намерение лишить этот штат автономии. Он стремился расширить возможности центральной власти по экономическому развитию региона, в том числе туристического сектора.

С другой стороны, новый статус Джамму и Кашмира расширил полномочия индийских силовиков в регионе. В своем первом выступлении после теракта Моди провозгласил, что «пришло время разрушить остатки пристанища террора [в Кашмире]». Вероятно, это означает усиление репрессий в отношении мусульманских организаций в регионе.

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