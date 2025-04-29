Ведущий «Соловьев Live» заявил, что жены участников войны должны терпеть от мужей побои и «целовать им ноги»

В одном из выпусков пропагандистской программы «Соловьев Live» обсуждалась ситуация в семье раненого участника войны с Украиной Тимофея, который вернулся домой с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), стал злоупотреблять алкоголем и применять силу к жене.

Ведущая Анастасия Кашеварова заявила, что тоже замужем за военнослужащим с ПТСР, и что она «тоже не разводится и не бросает, но это тоже очень тяжело». Ведущего Сергея Карнаухова возмутила такая постановка вопроса.

«Да как можно бросить человека, который свою жизнь отдавал за родину?» — заявил он. «Подожди, Сережа, то есть, если ты там герой, я должна целовать тебе ноги, а ты будешь моего ребенка и меня мучить?» — спросила Кашеварова. «Да, целовать ноги, потому что я шел отдавать жизнь за родину», — ответил Карнаухов.

На этот диалог обратила внимание Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Карнаухов в ответ написал, что Собчак поднимает «свою любимую феминистскую тему», в то время как он «про сохранение семьи»: «Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно», — подчеркнул Карнаухов, позвав Собчак прийти «в эфир по поднятой теме».

Депутат Госдумы Нина Останина, к которой «Осторожно, медиа!» обратилось за комментариями, заявила, что ответственность за то, что происходит в семьях участников войны с Украиной, вернувшихся с ПТСР, лежит на государстве.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, в свою очередь сказал, что после выступления Карнаухова в партии намерены доработать законопроект о штрафах за пропаганду домашнего насилия, добавив в него положение об ограничении на публичную деятельность минимум на полгода.