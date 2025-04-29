Украина не сможет выиграть войну, если она продлится еще несколько лет, а со временем этот конфликт грозит перерасти в ядерную эскалацию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в телефонном интервью консервативному американскому подкастеру Чарли Керку.

По словам Вэнса, в СМИ бытует «странная идея», что если война продлится еще несколько лет, Россия проиграет, Украина вернет свою территорию и все станет так, как было до войны, но «это не та реальность, в которой мы живем». «Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну», — сказал Вэнс.

Он добавил, что если война продлится еще несколько лет, обе страны столкнутся с демографическими проблемами, могут погибнуть еще миллионы людей, а в целом конфликт «может перерасти в ядерную войну».

В ответ на вопрос ведущего о прогрессе Трампа за первые 100 дней президентства Вэнс отметил, что Белый дом достиг значительного прогресса. «Прекратили ли русские и украинцы воевать? Нет. Но мы безусловно добились большего прогресса за три месяца, чем за предыдущие три года», — сказал Вэнс. По его словам, и в Украине, и в России, и в Европе признали — «иногда с недовольством» — что дипломатия Трампа «продвинула мяч» дальше, чем когда-либо за предыдущие годы, и это «большое достижение».

По словам Вэнса, в отношении переговоров он «чувствует себя более оптимистично сегодня, чем две недели назад, и чувствовал себя более оптимистично две недели назад, чем два месяца назад». «Иногда вы невероятно разочарованы украинцами, иногда вы невероятно разочарованы русскими, но это природа переговоров. Иногда вы ходите туда-сюда, и просто хочется опустить руки, но это то, что президент Трамп не дает сделать», — добавил Вэнс.

Во время визита в Индию 23 апреля Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров, если Москва и Киев не согласятся с конкретным планом Вашингтона по окончанию войны. «Мы выдвинули очень конкретное предложение обеим сторонам, России и Украине. Пришло время либо им сказать „да“, либо США должны выйти из этого процесса», — сказал Вэнс.

Читайте также

Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты

Читайте также

Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты