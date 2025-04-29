Bloomberg: переговоры по российско-украинской войне зашли в тупик. Путин продолжает требовать полного контроля над аннексированными регионами

Владимир Путин продолжает настаивать на том, что Москва в рамках мирного соглашения с Киевом должна получить полный контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, которые Россия аннексировала и частично оккупировала. Об этом рассказали три источника Bloomberg в Москве, знакомые с ходом переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с Путиным 25 апреля пытался убедить российского президента согласиться на прекращение огня и остановку войны на текущих линиях фронта, сообщили два собеседника агентства. Но Путин, по их словам, настаивал на своих максималистских требованиях по территориям.

Переговоры на данный момент зашли в тупик, заявил один из источников Bloomberg. Он считает, что дальнейший прогресс возможен только при личной встрече Путина и президента США Дональда Трампа.

Нежелание Владимира Путина отступать от максималистских требований наносит удар по усилиям Дональда Трампа, который стремится к прекращению огня и окончательному мирному соглашению между РФ и Украиной, пишет Bloomberg.

Все это происходит на фоне растущего недовольства Белого дома из-за отсутствия прогресса в переговорах о завершении российско-украинской войны. Руководство США уже грозило выйти из переговоров, если Россия и Украина в ближайшее время не договорятся.

Пока нет никаких признаков того, что Путин откажется от своих требований по территориям и примет предложения США по прекращению войны, заявили Bloomberg европейские чиновники. Они отметили, что переговоры продолжаются и эти оценки могут измениться. По их мнению, в ближайшие пару недель станет ясно, получится ли у Вашингтона добиться соглашения между Москвой и Киевом или США выйдут из переговоров и усилят давление на Россию.

Какие рамки мирного договора США предложили России и Украине

Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах

Какие рамки мирного договора США предложили России и Украине

Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах