Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Источник: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин принимает специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Вместе с Путиным в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Самолет Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково утром 25 апреля.
Это четвертая встреча Путина и Уиткоффа с начала февраля.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф активно участвует в переговорах о завершении российско-украинской войны.