Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин принимает специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Вместе с Путиным в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Самолет Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково утром 25 апреля.

Это четвертая встреча Путина и Уиткоффа с начала февраля.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф активно участвует в переговорах о завершении российско-украинской войны.

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