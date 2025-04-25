Самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа прилетел в Россию

Обновление в 10:35 мск: Самолет, на котором, как предполагается, в Россию прилетел Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково.

Самолет, на борту которого, как предполагается, находится специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вошел в воздушное пространство России, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт вылетел из Флориды, пролетел через Атлантический океан, далее над Норвегией, Швецией и Латвией. По состоянию на 10:00 мск, самолет находился над Тверской областью. Вскоре он должен совершить посадку в Москве.

Данные борта на Flightradar24 не раскрываются, но, учитывая анонсированный визит спецпосланника Трампа и маршрут полета, можно предположить, что речь идет о самолете Уиткоффа.

Для Уиткоффа визит в Россию станет четвертым с февраля 2025 года. Спецпосланник Трампа принимает активное участие в переговорах о завершении российско-украинской войны.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Трампа подготовила финальное предложение о перемирии. Оно, в частности, предполагает, что США признают российский контроль над Крымом. Украина объявила, что не примет подобные условия.

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