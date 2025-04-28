Президент США Дональд Трамп считает, что власти Украины готовы отказаться от притязаний на Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Признание российского контроля над Крымом — один из пунктов мирного соглашения, которое США предложили РФ и Украине.

Трамп, возвращаясь из Ватикана, где он, в числе прочего, встречался с Владимиром Зеленским, ответил на вопрос журналистов, готов ли, по его мнению, президент Украины отказаться от контроля над Крымом, так: «Думаю, да». Президент США также добавил, что Зеленский «стал спокойнее», пишет BBC News.

Трамп также призвал президента России Владимира Путина «прекратить обстрелы, сесть и подписать соглашение», чтобы положить конец боевым действиям. Соглашение о перемирии, по мнению Трампа, могло бы быть достигнуто в течение двух недель.

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Украина не собирается отказываться от претензий на Крым, в том числе и потому, что вхождение полуострова в состав страны закреплено в Конституции.

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