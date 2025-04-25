Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины Крым останется временно оккупированной территорией. Об этом он сказал журналистам во время возложения цветов возле жилого дома в Святошинском районе Киеве, разрушенного в результате российского удара, передает «РБК-Украина».

«У нас позиция не может идти вразрез с Конституцией Украины. Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это наша, не моя, собственность, это собственность украинского народа. Временно оккупированные территории, к сожалению, они временно оккупированы», — заявил президент Украины.

Он добавил, что референдум в Крыму проходил «под дулом оружия», и его результаты «никто не признает».

Зеленский согласился с тем, что у Украины нет на сегодняшний день достаточного количества оружия для того, чтобы вернуть Крым.

«Я согласен с ним [Дональдом Трампом], что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей… Говорить, что у нас нет армии, это неправда. Я согласен, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом», — сказал он.

Президент добавил, что обсуждение территориальных вопросов должно проходить только после полного прекращения огня, у мира есть для этого санкционные, экономические и дипломатические возможности.

«Именно такое наше видение на предложения США. Мы отвечаем, что полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем-либо в этом формате, в любое время, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал — это полное безусловное прекращение огня», — заключил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется под контролем России даже после завершения российско-украинской войны. «Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией. И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время», — говорил Трамп.

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