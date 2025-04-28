Депутат Верховной Рады назвал «правильной работой наших спецслужб» убийство генерала Москалика

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко назвал убийство российского генерала Ярослава Москалика «правильной работой» спецслужб Украины.

«Ну что тут можно сказать. Я доволен тем, что это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы — это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется», — сказал Костенко в интервью изданию «Украинская правда».

Так он ответил на вопрос, что он может сказать о «ликвидации» высокопоставленных «функционеров национальной безопасности России», в том числе Москалика.

До конца неясно, выражал ли депутат свое личное мнение или транслировал официальную позицию комитета Рады по вопросам нацбезопасности. В СБУ заявления депутата не комментировали.

При этом российские издания и государственные агентства сочли, что таким образом депутат «признал причастность Киева» к убийству Москалика. Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фразу Костенко, вырванную из контекста, и добавила: «Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами».

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве около своего дома в подмосковной Балашихе. Бомба была заложена в автомобиле, припаркованном рядом с подъездом, где жил генерал, и сработала, когда военный проходил мимо.

На следующий день после взрыва по подозрению в убийстве Москалика задержали Игната Кузина. ФСБ назвала его «агентом украинских спецслужб». 27 апреля суд арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

подробности убийства москалика

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Погиб замначальника управления Генштаба генерал Ярослав Москалик

подробности убийства москалика

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Погиб замначальника управления Генштаба генерал Ярослав Москалик