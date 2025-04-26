ФСБ объявила о задержании подозреваемого в убийстве генерала Москалика

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что задержала «агента украинских спецслужб», причастного к гибели в Подмосковье заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.

Как утверждает спецслужба, задержанного зовут Игнат Кузин, он родился в 1983 году и имеет вид на жительство в Украине.

По версии следствия, он заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль «Фольксваген Гольф», который приобрел ранее, а затем припарковал около дома в Балашихе, где проживал генерал Москалик.

Компоненты для взрывчатки Кузин забрал из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области, заявили в ФСБ. Бомба была приведена в действие 25 апреля, по данным следствия, дистанционно с территории Украины. В результате генерал, который вышел из подъезда и проходил мимо автомобиля, погиб на месте.

Задержанного доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о теракте (часть 2 статьи 205 УК) и незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).

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