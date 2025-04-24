Украина не смогла договориться о реструктуризации выплат с держателями 2,6 миллиарда долларов своего долга

Украина и группа кредиторов, возглавляемая хедж-фондами, не смогли договориться об условиях реструктуризации долга перед предстоящим в мае платежом, пишут Bloomberg и Financial Times.

Речь идет о переговорах с держателями так называемых варрантов (GDP warrants) — бумаг, которые были выпущены после предыдущих долговых кризисов. Они приносят инвесторам выплаты, если реальный рост экономики Украины превышает 3% в год. Ожидается, что 31 мая Украина должна выплатить более 500 миллионов долларов, основываясь на росте ВВП в 2023 году.

Украина, как пишет Bloomberg, предложила кредиторам два варианта, один из которых включает обмен варрантов на государственные облигации (это убирает зависимость от ВВП). Но инвесторы согласились только на реструктуризацию майского платежа, потребовав при этом более 400 миллионов наличными и конвертацию более 200 миллионов в новые облигации, пишет Bloomberg.

Министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты» реструктуризации. В Минфине при этом отметили, что варранты на основе ВВП «были созданы для мира, который больше не существует». В ведомстве настаивают на том, что «скромный экономический рост» в 2023 году рассматривается не как признак процветания, а только как признак «хрупкого восстановления» после падения на 29,2% в 2022-м, вызванного началом войны.

Financial Times пишет, что Киеву придется решить, объявить ли дефолт по платежу, который должен быть выплачен в конце мая.

Общая сумма долга, по версии Bloomberg, составляет 3,2 миллиарда долларов. При этом в материале Financial Times говорится, что Украина не смогла договориться о реструктуризации долга на сумму 2,6 миллиарда долларов (вероятно, в первом случае имеется в виду общая номинальная сумма, а во втором — та ее часть, о которой шли переговоры с инвесторами).

Варранты, срок погашения которых наступает в 2041 году, не были включены в прошлогоднюю сделку по реструктуризации внешнего долга Украины на 20 миллиардов долларов, отмечает Bloomberg.

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