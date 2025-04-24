«Конкорд» Пригожина распродает активы после потери армейских контрактов. Одна из фабрик перешла структурам Года Нисанова и Зараха Илиева

Группа компаний «Конкорд», основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, нашла покупателя на фабрику-кухню в Новой Москве. По данным «Коммерсанта», новым владельцем производства мощностью 100 тонн готовой еды в сутки стали структуры, связанные с группой компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

«Конкорд» потерял контракты на поставку питания для армии и распродал свои основные фабрики. Речь идет об обособленных подразделениях в поселке Янино Ленинградской области, в селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере Москвы, которые входили в ООО «Комбинат питания» — структуру «Конкорда». Компания также закрывает производственное подразделение.

Сумма выручки от продажи недвижимости и других основных средств ООО «Комбинат питания» в 2024 году составила 1,7 миллиарда рублей, говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. За счет этого чистая прибыль компании выросла почти в шесть раз год к году, до двух миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Потеряв свои основные активы, структура ГК «Конкорд» ООО «Комбинат питания» 22 апреля приняла решение о ликвидации компании. Гендиректор RestCon Елена Перепелица в беседе с «Коммерсантом» предположила, что ликвидация компании напрямую связана с потерей крупнейшего заказчика «Конкорда» — Минобороны РФ. При этом другие компании группы, включая кейтеринговый бизнес, продолжают работу, отмечает издание.

Группа компаний «Конкорд» занималась обеспечением питания российской армии, но после неудавшегося военного мятежа, организованного Евгением Пригожиным летом 2023 года, потеряла контракт с Минобороны РФ.

Евгений Пригожин — петербургский бизнесмен, основатель ЧВК Вагнера. В июне 2023 года Пригожин поднял вооруженный мятеж: подразделения наемников вошли в Ростов-на-Дону и проехали несколько сотен километров «маршем справедливости» в сторону Москвы. Через сутки Пригожин прекратил мятеж, а спустя два месяца его частный самолет разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер).