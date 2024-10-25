Спустя год после смерти Пригожин остается культовой фигурой в китайских соцсетях. Его вспоминают на фоне дискуссии о том, нужны ли Китаю свои ЧВК

Анастасия Барашкова / Reuters / Scanpix / LETA

У основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина после осталось большое количество поклонников не только в России, но и в других странах, в том числе в Китае. Как пишет Foreign Policy, в местных соцсетях, которые цензурирует государство, Пригожин остается культовой фигурой.

Поклонники Пригожина в Китае, отмечает издание, рассматривают его как воплощение подлинного патриота, человека, который поставил интересы страны выше собственной жизни. Несмотря на его огромное богатство, его считают «человеком из народа». Его критика в адрес российского Минобороны, считают в Китае, создала ему имидж борца, который готов рисковать своей жизнью за правду. При этом большинство китайцев полагают, что за смертью Пригожина стоят США: в недавнем опросе в соцсети Weibo эта версия обогнала вариант, что гибель Пригожина организовало руководство РФ.

Китайских комментаторов и экспертов по безопасности также восхищает умение ЧВК Вагнера «добиваться результата, несмотря ни на что». Деятельность группировки в странах Африки многие рассматривают как успешную борьбу с неоколониальным подходом Запада — практически так же, как их описывает российская пропаганда, отмечает Foreign Policy.

Действия Пригожина, указывает издание, находят понимание в Китае на фоне продолжающейся в стране чистки в армии: в последние годы многие высшие военные чины были обвинены в коррупции и предательстве интересов Коммунистической партии. Восхищение Пригожиным как человеком, которому удалось добиться в боях в Украине больших успехов, чем регулярной российской армии, в условиях цензуры китайского интернета фактически можно считать завуалированным выпадом в адрес руководства китайского ВПК, полагает Foreign Policy.

Контролируемая полемика вокруг фигуры Пригожина, подчеркивает издание, важна для Китая в свете регулирования частных охранных компаний из этой страны. Сейчас страна расширяет инвестиции за рубежом, и в странах, где местные власти не могут обеспечивать безопасность, предприятиям и китайским рабочим нужна защита. Многие считают ЧВК Вагнера перспективной моделью для создания аналогичных китайских компаний. В то же время, оппоненты опасаются, что такие наемники по возвращении в Китай могут стать неконтролируемой силой.

«Миф Пригожина, существующий внутри строго контролируемого властями нарратива, служит двум целям: он подпитывает амбиции для создания более сильного, но жестко регулируемого сектора китайских частных охранных компаний, но одновременно служит предостережением для людей, которые выступают против собственных лидеров», — заключает Foreign Policy.

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