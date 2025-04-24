Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили воинского звания

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов приговорен к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Тамбовский гарнизонный военный суд также лишил Попова воинского звания, сообщает ТАСС.

Обвинение просило для Попова наказания в виде шести лет колонии общего режима. Подсудимый вину не признавал.

По версии следствия, Иван Попов был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Обновление: Адвокат Сергей Буйновский, представляющий интересы Попова, заявил, что его подзащитному отказано в отправке в зону боевых действий. «Пока никакого не будет, ему отказано», — цитирует Буйновского «Интерфакс».

Попова задержали в мае 2024 года и поместили в СИЗО, однако в июле ему смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест. Затем в феврале 2025-го суд вернул Попова в СИЗО из-за нарушений. «Коммерсант» писал, что генерал без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву.

В марте 2025 года «Коммерсант» сообщил, что Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, заявив, что «подвергся необоснованному судебному преследованию» и попросив «вернуть его в строй». По данным издания, прошение Попова об отправке в зону боевых действий поддержало Минобороны. При этом источники издания утверждали, что на фронте Попов станет командиром одного из отрядов «Шторм Z», формируемых из подследственных и осужденных.