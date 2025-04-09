Обвинение попросило приговорить бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова к шести годам и лишить его воинского звания

Гособвинение в Тамбовском гарнизонном военном суде попросило приговорить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к шести годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Также прокурор просит лишить Попова звания генерал-майора и назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей.

По версии следствия, Иван Попов, которого задержали в мае 2024 года, был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи. Попов свою вину отрицает.

Попова после задержания в мае 2024 года отправили в СИЗО, но в июле ему смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест. Однако затем в феврале 2025-го суд вернул Попова в СИЗО из-за нарушений. «Коммерсант» писал, что генерал без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву.

В марте 2025 года «Коммерсант» сообщил, что Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, заявив, что «подвергся необоснованному судебному преследованию» и попросив «вернуть его в строй». 9 апреля ТАСС и РИА Новости сообщили, что Минобороны поддержало ходатайство Попова об отправке его на войну. По данным источника «Коммерсанта», генерала отправят туда не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов «Шторм Z», формируемых из подследственных и заключенных.