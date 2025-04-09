Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, добился отправки на войну из СИЗО

Минобороны поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова об отправке его на войну из-под следствия, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

По данным ТАСС, Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд, рассматривающий его дело, приостановить производство в связи с положительным решением Минобороны России заключить с ним контракт.

Источник «Коммерсанта» в силовых структурах сообщил, что Попова отправят на войну не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов «Шторм Z», которые формируют из подследственных и заключенных.

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов был снят со своей должности летом 2023 года. Он рассказал, что его отстранили после того, как он доложил командованию о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны России.

В середине мая 2024 года Попова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила для строительства оборонительных сооружений.

15 июля 2024 года суд по ходатайству следствия смягчил Попову меру пресечения и перевел его из СИЗО под домашний арест. Однако в феврале 2025-го суд вернул Попова в СИЗО из-за нарушений — «Коммерсант» писал, что генерал без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву. В марте 2025 года «Коммерсант» сообщил, что Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину, заявив, что «подвергся необоснованному судебному преследованию» и попросив «вернуть его в строй».

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