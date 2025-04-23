Песков заявил, что война закончится, если Украина выведет войска из четырех оккупированных Россией регионов. По данным FT, Путин допускал отказ от этих претензий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал большое интервью французской газете Le Point, в котором назвал условия окончания войны в Украине, заявил, что отставка Владимира Зеленского «не входит в число требований» Кремля.

Корреспондентка Le Point спросила, закончилась ли бы война немедленно, если бы Украина согласилась передать контроль над четырьмя частично оккупированными регионами России. «Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов — да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — ответил Песков.

На замечание, что Россия не контролирует эти регионы полностью с военной точки зрения, Песков сказал, что там остаются территории, «оккупированные нынешним киевским режимом». Корреспондентка Le Point уточнила, почему используется слово «оккупированы». «Потому что в результате референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто». — сказал Песков.

Также Песков сказал, что отставка Владимира Зеленского «не входит в число требований» Кремля. Однако, по словам Пескова, даже если бы мирное соглашение «было подписано сегодня», позже в Украине могли бы юридически оспорить его из-за нелегитимности Зеленского «в связи с военным положением и отдельными статьями Конституции».

Кроме того, корреспондентка Le Point спросила Пескова о схожести позиций Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля ответил, что их объединяет то, что «они оба понимают абсурдность отказа от диалога». Он добавил, что встреча Трампа и Путина «должна быть продуктивной», оба президента «хотят результатов», и поэтому «ведутся подготовительные работы».

В середине апреля стало известно, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, по итогам встреч с российской стороной назвал президенту США «самый быстрый путь к прекращению огня в Украине» — передать России контроль над четырьмя частично оккупированными ею регионами (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области). Эту идею, как писал Reuters, поддержали не все члены команды Трампа — в частности, с ней не согласился Кит Келлог.

23 апреля Financial Times со ссылкой на три источника сообщил, что Владимир Путин предложил остановить боевые действия в Украине по нынешней линии фронта и допустил отказ Москвы от претензий на те части оккупированных Россией украинских регионов, которые остаются подконтрольными Киеву. FT отмечал, что предложение Путина стало первым за почти три года войны официальным сигналом того, что российский президент может отказаться от максималистских требований, чтобы закончить боевые действия.