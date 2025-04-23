К родственникам участников ассоциации «Депутаты мирной России» пришли с обыском

По месту жительства бывших московских муниципальных депутатов Ильи Азара, Галины Фильченко, Нодари Хананашвили и Игоря Глека проходят обыски, сообщают RT и ТАСС.

По данным RT, обыски проводят в рамках дела о сотрудничестве с «нежелательной организацией» — ассоциацией «Депутаты мирной России». Дело в отношении Азара и Глека, сообщило издание, завели 23 апреля. По этому же делу проходят еще два муниципальных депутата — Елена Русакова и Сергей Власов, об обысках у них дома не сообщается.

«1 марта организация [„Депутаты мирной России“ — прим. „Медуза“] вместе с террористическим проводила митинг в Берлине — требовали свержения российской власти», — пишет RT со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

При этом, по данным ТАСС, обыски также проходят у бывших депутатов Галины Фильченко и Нодари Хананашвили. О том, что они проходят обвиняемыми по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией», на момент публикации новости информации не было.

В мае 2023 года и в феврале 2025 года у Фильченко и Хананашвили проходили обыски в связи с делом экс-депутата Ильи Пономарева о «фейках» и оправдании терроризма.

Прокуратура Москвы в середине марта потребовала возбудить уголовное дело в отношении четырех членов ассоциации «Депутаты мирной России», бывших московских муниципальных депутатов Игоря Глека, Ильи Азара, Елены Русаковой и Сергея Власова. По версии прокуратуры, бывшие депутаты нарушили статью об организации деятельности иностранной структуры, объявленной в России «нежелательной» (часть 3 статьи 284.1 УК).

В прокуратуре тогда заявили, что бывшие депутаты «организуют и проводят мероприятия, направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников», а также распространяют «материалы, освещающие экономические, политические и социальные процессы в РФ», тем самым пытаясь влиять на страну.

Ассоциацию «Депутаты мирной России» создали бывшие российские муниципальные депутаты. Первый съезд ассоциации прошел в октябре 2023 года. Генпрокуратура РФ объявила организацию «нежелательной» в августе 2024 года.

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