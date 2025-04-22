Похороны папы римского Франциска пройдут 26 апреля

Похороны папы римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 (11:00 по московскому времени). Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Ватикан.

Тело Франциска выставят в соборе Святого Петра утром 23 апреля, чтобы верующие могли проститься с понтификом.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Согласно завещанию, Франциск просил, чтобы его похоронили в папской базилике Святой Марии Маджоре. «Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена ​​в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики <…>. Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с единственной надписью: Franciscus», — говорится в завещании.

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