Ватикан опубликовал завещание папы римского. Он просит, чтобы гробница была «в земле, простая, с единственной надписью: Franciscus»
Источник: Ватикан
Ватикан опубликовал духовное завещание папы римского Франциска, о смерти которого стало известно 21 апреля.
Завещание датировано 29 июня 2022 года. В нем выражены последние желания папы римского относительно места его погребения.
Франциск просит, чтобы его останки были захоронены в папской базилике Святой Марии Маджоре. «Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики <…>. Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с единственной надписью: Franciscus», — говорится в завещании.
Расходы на захоронение будут покрыты за счет суммы, предоставленной благотворителем, которую Франциск заранее перевел базилике.