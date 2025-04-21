Ватикан опубликовал завещание папы римского. Он просит, чтобы гробница была «в земле, простая, с единственной надписью: Franciscus»

Ватикан опубликовал духовное завещание папы римского Франциска, о смерти которого стало известно 21 апреля.

Завещание датировано 29 июня 2022 года. В нем выражены последние желания папы римского относительно места его погребения.

Франциск просит, чтобы его останки были захоронены в папской базилике Святой Марии Маджоре. «Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена ​​в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики <…>. Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с единственной надписью: Franciscus», — говорится в завещании.

Расходы на захоронение будут покрыты за счет суммы, предоставленной благотворителем, которую Франциск заранее перевел базилике.