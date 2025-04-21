Папа Франциск во многом был первым Он из Латинской Америки. Он из ордена иезуитов. Он разрешил благословлять однополые пары. Его жизнь — в фотографиях
Пресс-служба Ватикана 21 апреля объявила о смерти папы римского Франциска. Хорхе Марио Бергольо, занявший папский престол в марте 2013 года, во многом был первым — первым понтификом из Латинской Америки, первым главой Римско-католической церкви из ордена иезуитов, первым папой, взявшим имя Франциск — в честь святого Франциска Ассизского. Франциск первым из пап разрешил священникам благословлять однополые пары, а женщинам — голосовать на синоде епископов. Он также стал первым понтификом, который встречался с главой Русской православной церкви (встреча папы Франциска и патриарха Кирилла состоялась в 2016 году на Кубе в аэропорту Гаваны). Франциск станет первым за столетие папой, которого, согласно его завещанию, похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватиканских гротах. Жизнь Франциска — в фотографиях.