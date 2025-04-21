Пресс-служба Ватикана 21 апреля объявила о смерти папы римского Франциска. Хорхе Марио Бергольо, занявший папский престол в марте 2013 года, во многом был первым — первым понтификом из Латинской Америки, первым главой Римско-католической церкви из ордена иезуитов, первым папой, взявшим имя Франциск — в честь святого Франциска Ассизского. Франциск первым из пап разрешил священникам благословлять однополые пары, а женщинам — голосовать на синоде епископов. Он также стал первым понтификом, который встречался с главой Русской православной церкви (встреча папы Франциска и патриарха Кирилла состоялась в 2016 году на Кубе в аэропорту Гаваны). Франциск станет первым за столетие папой, которого, согласно его завещанию, похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватиканских гротах. Жизнь Франциска — в фотографиях.

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе. Он был младшим сыном итальянского эмигранта Марио Бергольо. Как рассказывала в 2013 году сестра папы Франциска Мария Бергольо, ее отец покинул Италию из-за прихода к власти Бенито Муссолини . Мать будущего папы Франциска Реджина родилась в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии. Courtesy of Sergio Rubin / CLARIN / AFP / Scanpix / LETA

Хорхе Марио Бергольо (второй слева в верхнем ряду) с братьями Альберто и Оскаром, сестрами Мартой и Марией, матерью Реджиной и отцом Марио. Будущий папа римский был младшим ребенком в семье Бергольо. Courtesy of Sergio Rubin / AP / Scanpix / LETA Хорхе Марио Бергольо (справа) с одноклассниками в Буэнос-Айресе в начале 1950-х годов. В школьные годы будущего священнослужителя интересовали естественные науки, он получил диплом химика-технолога. Courtesy of Sergio Rubin / AP / Scanpix / LETA

Хорхе Марио Бергольо до начала карьеры священника успел поработать не только химиком-технологом в лаборатории, но и был дворником и даже вышибалой в клубе. В середине 1950-х годов будущий папа поступил в семинарию, а затем присоединился к иезуитам, сначала в качестве послушника, а в 1960 году стал членом ордена. Он преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах Буэнос-Айреса, в декабре 1969 года он стал священником. API / GAMMA / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1992 году Хорхе Марио Бергольо стал епископом Буэнос-Айреса. Через 11 лет он получил титул кардинала. На фото папа римский Иоанн Павел II возводит Бергольо в кардиналы. Ватикан, 21 февраля 2001 года Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Бергольо был известен и как критик либерализации Римско-католической церкви. В частности, он публично осуждал Кристину Киршнер, занимавшую пост президента Аргентины, за распространение контрапцепции и легализацию однополых браков. Впоследствии Киршнер приезжала на церемонию вступления папы Франциска на престол, а он выражал ей поддержку после покушения на ее жизнь. В 2005 году Бергольо обвинили причастности к похищению и пыткам военной хунтой двух аргентинских священников Орландо Йорио и Франциско Жаликса в 1976 году. Никаких доказательств обнаружено не было. Rodrigo Alfaro / LatinContent / Getty Images На посту кардинала Хорхе Марио Бергольо старался вести скромный образ жизни, отказавшись от некоторых атрибутов должности, в том числе от кардинальского дворца и личного лимузина, и уделял много внимания бедным и больным. На фото кардинал Бергольо на мессе в Буэнос-Айресе 7 августа 2007 года. Rodrigo Alfaro / LatinContent / Getty Images

Хорхе Марио Бергольо всю жизнь болел за футбольный клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро» — многократного чемпиона Аргентины. API / Gamma-Rapho / Getty Images

По Буэнос-Айресу, будучи кардиналом, Хорхе Марио Бергольо передвигался на общественном транспорте. На фото, сделанном 25 мая 2008 года, кардинал Бергольо едет на мессу в кафедральный собор на метро. Emiliano Lasalvia / LatinContent / Getty Images

В 2005 году Хорхе Марио Бергольо участвовал в качестве кардинала-выборщика в конклаве, избиравшем папу после смерти Иоанна Павла II. Тогда следующим папой стал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикта XVI. Широкое распространение получила версия, что Бергольо был основным соперником Ратцингера. Подтвердить или опровергнуть это невозможно — результаты голосования строго засекречены. В феврале 2013 года Бенедикт XVI стал первым за 600 лет папой, отрекшимся от престола. В марте коллегия кардиналов выбрала новым понтификом кардинала Бергольо. На фото трансляция одной из первых месс папы Франциска на пляже Копакабана в Рио-де-Жайнеро, Бразилия. 28 июля 2023 года. Paulo Whitaker / Reuters / Scanpix / LETA

Хорхе Марио Бергольо взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, проповедовавшего смирение, любовь и аскезу. Папа Франциск говорил, что хотел бы, чтобы «церковь была бедной — и для бедных», а также заявлял, что католическая церковь «должна посмотреть в зеркало и спросить себя, почему так много людей отринули веру отцов». На фото портрет новоизбранного папы на первой полосе ватиканской газеты LʼOsservatore Romano. 13 марта 2013 года. Peter Macdiarmid / Getty Images

Папе Франциску на момент избрания шел 77-й год. Его предшественник на папском престоле Бенедикт XVI, занявший престол в 78 лет, был самым старшим по возрасту на момент избрания папой за почти 300 лет. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем (у Франциска с юности были заболевания дыхательной системы), новый папа активно проявил себя на посту. В частности, вскоре после избрания — 23 ноября 2013 года — он встречался в Ватикане с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба Ватикана / Getty Images

Одним из резонансных решений на посту понтифика стало то, что Франциск рассекретил архивы Ватикана времен Второй мировой войны. Папу римского Пия XII, занимавшего престол с 1939 по 1958 годы, подозревали в том, что он знал о холокосте, но ничего не предпринял для спасения евреев. На фото папа римский Франциск у Стены плача в Иерусалиме 26 мая 2014 года. Ronen Zvulun / Reuters / Scanpix / LETA

В 2015 году папа Франциск посетил Филиппины — единственную страну в Азии, большинство жителей которой исповедуют католицизм. До Франциска глава Римско-католической церкви приезжал на Филиппины в 1995 году. На фото папа Франциск после мессы в Маниле 18 мая 2015 года. Lam Yik Fei / Getty Images

Свое первое выступление после избрания папой Франциск начал со слов «Братья и сестры! Добрый вечер!». Столь неформальное для понтификов приветствие было воспринято так, что в церкви пройдут реформы. На фото папа Франциск в базилике святого Петра в Ватикане 25 марта 2016 года. Franco Origlia / Getty Images

Среди реформ, которые провел папа Франциск, было разрешение священникам благословлять однополые пары , а женщинам — голосовать на синоде епископов. В январе 2025 года Франциск назначил сестру Симону Брамбиллу главой департамента, курирующего религиозные ордена Католической церкви. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей одно из ватиканских ведомств. На фото Франциск на площади святого Петра в Ватикане 11 мая 2016 года. Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix / LETA

В июле 2016 года папа Франциск посетил Освенцим (Аушвиц), став третьим папой, приехавшим в концентрационный лагерь, где были убиты не менее 960 тысяч евреев, а также десятки тысяч рома, поляков и пленных из СССР. 29 июля 2016 года Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori / Getty Images

Папа римский Франциск проводит сеанс связи с МКС 26 октября 2017 года. Франциск, в частности, говорил с членами экипажа МКС о любви и месте человека во Вселенной. Переводчиком понтифика на космической станции был итальянский астронавт Паоло Несполи. В 2011 году он также общался с папой римским с борта МКС, но тогда с экипажем, в который входил Несполи, разговаривал предшественник Франциска — Бенедикт XVI. LʼOsservatore Romano / AP / Scanpix / LETA Франциск стал первым в истории главой Римско-католической церкви, посетившим с визитом Аравийский полуостров. На фото папа римский прибывает на стадион в Абу-Даби (ОАЭ), чтобы провести первую в истории папскую мессу в странах Персидского залива. Luca Zennaro / EPA / Scanpix / LETA

В 2019 году папа Франциск встречался в Ватикане с лидерами Южного Судана, где с 1985 по 2005 годы шла гражданская война. Попросив африканских политиков неизменно следовать путем мира, папа совершил необычный жест, пав перед ними на колени и поцеловав им ноги, сообщала пресс-служба Ватикана 11 апреля 2019 года. Пресс-служба Ватикана / AP / Scanpix / LETA

В августе 2018 года архиепископ Карло Мария Вигано, бывший апостольский нунций (посол) в США, обнародовал открытое письмо, в котором потребовал от папы Франциска уйти в отставку . Вигано утверждал, что понтифик приблизил к себе бывшего архиепископа Вашингтонского, кардинала Теодора Маккеррика, которого обвинили в педофилии. В июле 2018 года Маккеррик подал в отставку из коллегии кардинала и был отстранен от служения. В 2019 году по итогам расследования, проведенного Ватиканом, Маккеррик был лишен сана . На фото, сделанном в апреле 2019 года, папа римский приветствует людей, пришедших на площадь святого Петра в Ватикане. Yara Nardi / Reuters / Scanpix / LETA

Папа Франциск, как отмечает в некрологе Associated Press, любил общаться с людьми и путешествовать по миру. Поэтому особым испытанием для него стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. «Мы поняли, что мы в одной лодке, все мы хрупкие и дезориентированные», — говорил папа в проповеди в марте 2020 года, которую он произносил перед пустой площадью святого Петра. Пандемия, был уверен он, нужна для того, чтобы «все мы гребли вместе, каждый из нас нуждается в утешении другого». Пресс-служба Ватикана / Getty Images

В 2021 году папа Франциск получил маску Человека-паука. Ее во время аудиенции вручил понтифику Маттиа Виллардита — итальянский волонтер, который в образе Человека-паука посещает детские больницы, чтобы поддержать пациентов. Во время ограничений из-за пандемии COVID-19 Виллардита устраивал для детей в больницах сеансы видеосвязи. Franco Origlia / Getty Images

В 2022 году папе Франциску на аудиенции вручили флаг из украинской Бучи . После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Франциск неоднократно говорил о войне, выступал в поддержку украинских беженцев, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и защитниками «Азовстали». Однако некоторые решения понтифика вызывали неоднозначную реакцию в Украине . В частности, там негативно отнеслись к тому, что нести крест во время шествия на Пасху в 2022 году доверили украинке и россиянке. После смерти Франциска Владимир Зеленский заявил, что понтифик «умел дарить надежду, облегчать страдание молитвой и способствовать единству, молился о мире в Украине и об украинцах». Alessandra Tarantino / AP / Scanpix / LETA

14 февраля 2025 года 88-летний папа Франциск заболел бронхитом и был госпитализирован. Пресс-служба Ватикана регулярно публиковала отчеты о состоянии понтифика, хотя столетиями публичное обсуждение здоровья папы было под запретом. Кардинал Джанфранко Равази говорил, что Франциск может отречься от престола, «если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей». 23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38-дневного пребывания в больнице, однако на публике появлялся с тех пор лишь несколько раз (один из них на фото — папа римский встречается группой монахинь 5 февраля 2025 года). При этом в апреле он провел краткую личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. 20 апреля папа Франциск появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, пасхальное обращение за Франциска зачитал архиепископ Диего Равелли. 21 апреля Ватикан объявил о смерти понтифика: «Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца». Isabella Bonotto / Anadolu / Getty Images

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