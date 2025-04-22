«Новая газета Европа»: в РФПИ начались «внутренние проверки» после расследования ФБК о Кирилле Дмитриеве. Фонд приостановил программу стажировок и набор новых сотрудников

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) приостановили программу стажировок и практики для студентов, рассказали источники «Новой газете Европа».

Программа стажировок и практики действовала в фонде несколько лет. В рамках нее РФПИ в упрощенном режиме принимал на стажировку студентов некоторых московских вузов. Когда программа возобновится, неизвестно. Студентам сообщили, что набор на летнюю практику 2025 года приостановлен.

По словам одного из собеседников издания, в организации начали «внутренние проверки» и пытаются найти «утечку», с помощью которой Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о главе РФПИ Кирилле Дмитриеве.

«РФПИ думает, что у них завелась „крыса“. Поэтому пока никаких новых людей не принимают. Заниматься студентами пока рук и времени нет», — сообщил собеседник «Новой-Европа».

Один из источников издания также рассказал, что на время «проверок» в РФПИ приостановили рекрутинг новых сотрудников. Последняя вакансия — административный секретарь — была опубликована 9 апреля. На вопрос корреспондента «Новой-Европа» об актуальности позиции в фонде ответили, что новые резюме пока не рассматриваются. Там также посоветовали откликнуться на это предложение о работе на HeadHunter и «ожидать ответа в случае, если вакансия станет снова активна».

Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций и представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он также участвует в переговорах с США по теме отношений между странами и завершения российско-украинской войны.

Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о Дмитриеве и его семье 1 апреля. В нем среди прочего говорится, что глава РФПИ и его родственники владеют недвижимостью в России и за рубежом на 7,5 миллиарда рублей.

Кто такой Кирилл Дмитриев

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