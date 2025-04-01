ФБК нашел у главы РФПИ Кирилла Дмитриева недвижимость в Москве, Франции и Дубае на 7,5 миллиарда рублей

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и члены его семьи владеют недвижимостью на 7,5 миллиарда рублей, говорится в расследование Фонда борьбы с коррупцией.

По данным расследователей, до работы на госслужбе Дмитриев владел 500-метровым домом в подмосковном коттеджном поселке на Новой Риге и квартирой площадью 150 квадратных метров в московском историческом районе Замоскворечье. По оценке ФБК, сейчас эта недвижимость стоит примерно 420 миллионов рублей.

Но уже после начала работы в РФПИ члены семьи Дмитриева, а также фирмы и офшоры, связанные с ними, купили:

помещение площадью 200 квадратных метров в районе Москва-Сити за 157 миллионов рублей,

еще четыре помещения в высотках этого района на 810 миллионов рублей,

142-метровую квартиру в ЖК «Кутузовский 12» в Москве за 213 миллионов рублей,

две московских квартиры на Малой Бронной улице на 1,8 миллиарда рублей,

три квартиры в ЖК «Остров фантазий» в Москве общей стоимостью 468 миллионов рублей,

дом в Барвихе за 1,25 миллиарда рублей,

виллу и квартиру на мысе Антиб (Лазурный берег Франции), а также квартиру в Куршавеле — их общая стоимость 16 миллионов евро или полтора миллиарда рублей,

две соседних квартиры в Дубае общей площадью 980 квадратных метров за почти 8,5 миллиона евро.

«То есть до госслужбы стоимость всей его недвижимости была 420 миллионов. А за время госслужбы она увеличилась до 7,5 миллиардов. Почти в 20 раз. Вот уж точно успешный инвестор: вложил свой ум и совесть в Путина, выгодно продал все принципы и взамен получил миллиарды. Официальной зарплаты Дмитриева в РФПИ, а это около 55 миллионов [рублей] в год, не хватило бы на все это и приблизительно», — заявила глава международного ФБК Мария Певчих.

Новый любимчик Путина. Кто такой Дмитриев и как он заработал миллиарды на госслужбе Алексей Навальный

Кирилл Дмитриев — один из представителей России на переговорах с США в Эр-Рияде 18 февраля. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок.

Именно Дмитриев, по данным Bloomberg, убедил Владимира Путина в том, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом нужно вести на основе бизнес-интересов.

После переговоров с США Путин назначил Дмитриева представителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Дмитриев находится под санкциями США, Великобритании и Австралии. Евросоюз против него санкции пока не вводил.

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