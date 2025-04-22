Комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства «по инициативе ФСБ». Им запрещен въезд в Россию

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства по инициативе ФСБ, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. Им также запрещен въезд в Россию.

В спецслужбе заявили, что на своих концертах в странах Евросоюза Комиссаренко и Романов «выступают против проведения специальной военной операции», а также «транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России». Их действия, утверждает ФСБ, «создают угрозу национальной безопасности» России, и решение относительно них было принято в соотвествии со статьей закона «О гражданстве Российской Федерации».

Слава Комиссаренко изначально был гражданином Беларуси. После протестов в Беларуси в 2020 году он неоднократно высказывался против силовых разгонов акций и говорил о фальсификации результатов президентских выборов. Комиссаренко известен в том числе пародиями на Александра Лукашенко, которого комик называет «чык-чырыком». К концу 2021 года Комиссаренко получил российское гражданство, а в 2022-м уехал из России — как говорил он сам, из-за преследования белорусского КГБ. В конце 2024 года суд в Минске заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Кроме того, Комиссаренко внесен в список «экстремистов» белорусского МВД.

Бывший участник проекта Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. В 2018 году он получил российское гражданство. В 2022 году Романов уехал из России, а в 2023 году рассказал, что получил израильский паспорт. Он также подал заявку на гражданство Румынии. «Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира», — говорил Романов.