Комика Славу Комиссаренко внесли в список «экстремистов» в Беларуси 

Стендап-комика Славу Комиссаренко внесли в список «экстремистов» белорусского МВД, соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Внимание на это обратило издание «Медиазона. Беларусь».

Издание «Зеркало» подчеркивает, что комик находится в розыске в Беларуси. Поводом для включения Комиссаренко в список стал приговор по его уголовному делу об оскорблении Александра Лукашенко.

Слава Комиссаренко — один из самых известных белорусских стендаперов. После протестов в Беларуси в 2020 году он неоднократно высказывался против силовых разгонов акций и говорил о фальсификации результатов президентских выборов. Комиссаренко известен в том числе пародиями на Александра Лукашенко, которого комик называет «чык-чырыком». В 2021 году Славе Комиссаренко запретили выступать в Беларуси, после чего он уехал в Россию. В 2022-м комик покинул Россию из-за преследования со стороны КГБ Беларуси.

Первые сообщения о том, что в отношении Славы Комиссаренко возбудили уголовное дело, появились в феврале 2022 года. 30 декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной розни (часть 1 статьи 130 УК), клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).