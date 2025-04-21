The Wall Street Journal: администрация Трампа планирует лишить Гарвард финансирования еще на миллиард долларов

Администрация Дональда Трампа планирует дополнительно лишить Гарвардский университет одного миллиарда долларов финансирования, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о средствах, выделенных на исследования в области здравоохранения.

По словам собеседников газеты, в команде Трампа возмущены решением Гарварда опубликовать письмо из Белого дома с требованием проведения реформ в университете. Администрация президента планировала отнестись к Гарварду «более снисходительно», но после опубликования письма чиновники хотят оказать «еще большее давление» на университет.

Источники WSJ отмечали, что Гарвард еще в конце марта обратился к администрации Трампа, чтобы попытаться избежать конфронтации. Университет в течение нескольких месяцев уже предпринимал действия по подавлению антисемитских выступлений в кампусах. Однако требования, выдвинутые в письме от 11 апреля, были гораздо более серьезными, и в Гарварде его восприняли как «последнее предложение». При этом, как отмечают собеседники издания, письмо не было помечено как конфиденциальное.

11 апреля американские власти направили в Гарвард письмо, в котором заявили, что сохранят федеральное финансирование, только если университет проведет широкие реформы. В противном случае власти пригрозили прекратить финансирование на общую сумму почти девять миллиардов долларов. Среди требований, предъявленных университету: провести реформы в управлении, в том числе сократить влияние преподавателей, которые «более привержены активизму, чем научной деятельности», отказаться принимать студентов, «враждебных американским ценностям и институтам», а также сообщать полиции об обладателях грин-карт, которые нарушают правила поведения, прекратить все программы разнообразия, справедливости и инклюзивности, поручить внешней стороне «провести аудит студенческого состава, профессорско-преподавательского состава, сотрудников и руководства на предмет точечного разнообразия».

Президент Гарварда Алан Гарбер заявил 14 апреля, что университет не станет выполнять требования правительства.

Читайте также

Администрация Трампа обвиняет ведущие американские университеты в антисемитизме — и лишает их финансирования Кажется, это лишь предлог, чтобы ограничить в стране академические свободы

Читайте также

Администрация Трампа обвиняет ведущие американские университеты в антисемитизме — и лишает их финансирования Кажется, это лишь предлог, чтобы ограничить в стране академические свободы