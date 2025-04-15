Администрация Трампа заморозила финансирование Гарварда на два миллиарда долларов Из-за пропалестинских протестов от университета требуют реформировать систему найма сотрудников и приема студентов, а также провести их «аудит»

Митинг сторонников Палестины у Гарвардского университета, 14 октября 2023 года Joseph Prezioso / AFP / Scanpix / LETA

Правительство США заморозило финансирование Гарвардского университета на более чем 2,2 миллиарда долларов в виде грантов и контрактов спустя несколько часов после того, как университет 14 апреля отказался выполнять требования, выдвинутые администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Власти США 11 апреля направили в Гарвард письмо (.pdf), в котором заявили, что сохранят федеральное финансирование, только если университет проведет широкие реформы. В противном случае власти пригрозили прекратить финансирование на общую сумму почти девять миллиардов долларов. Вот главные требования, предъявленные университету:

провести реформы в управлении, в том числе сократить влияние преподавателей, которые «более привержены активизму, чем научной деятельности»;

провести реформу найма сотрудников и приема студентов «на основе заслуг» и перестать принимать в университет «по признаку расы, цвета кожи, религии, гендера или национального происхождения»;

отказаться принимать студентов, «враждебных американским ценностям и институтам», а также сообщать полиции об обладателях грин-карт, которые нарушают правила поведения;

поручить внешней стороне «провести аудит студенческого состава, профессорско-преподавательского состава, сотрудников и руководства на предмет точечного разнообразия»;

поручить провести «аудит тех программ и отделов, которые в наибольшей степени способствуют антисемитским преследованиям», в том числе выявить преподавателей, которые «дискриминировали еврейских или израильских студентов или подстрекали студентов к нарушению правил Гарварда» после 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на Израиль.

прекратить все программы разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI);

изменить правила и процедуры по поддержанию дисциплины среди студентов, в том числе прекратить признание и финансирование студенческих групп или клубов, «которые одобряют или пропагандируют преступную деятельность, насилие или домогательства»;

ввести всеобъемлющий запрет на использование масок, скрывающих лицо.

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Президент Гарварда Алан Гарбер заявил 14 апреля, что университет не станет выполнять требования правительства. «Университет не откажется от своей независимости и не отступит от своих конституционных прав. Ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать частным университетам, что им преподавать, кого принимать и нанимать, в каких областях учиться и проводить исследования», — написал Гарбер в письме гарвардскому сообществу.

По словам президента университета, Гарвард уже провел реформы, направленные на борьбу с антисемитизмом. Он утверждает, что правительство пытается не бороться с антисемитизмом, а ввести государственное регулирование «интеллектуальных условий» в Гарварде.

Алан Гарбер отметил, что требования властей США нарушают первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничивать свободу слова. По его словам, правительство превысило свои полномочия, нарушив запрет дискриминации студентов по признаку расы, цвета кожи или происхождения.

Вскоре после того, как правительство США выдвинуло свои требования, в выходные 12-13 апреля в Кембридже, где расположен университет, прошли протестные акции. Группа выпускников Гарварда направила руководству университета письмо, в котором призвало оспорить «незаконные требования» администрации Трампа, которые «угрожают академической свободе и университетскому самоуправлению». Одна из выпускниц Анурима Бхаргава, подписавшая письмо, заявила Associated Press после отказа университета выполнять требования властей, что Гарвард «не поддается издевательствам и прихотям авторитарной власти».

Протесты в Кембридже. Протестующие держат плакаты «Гарвард: защитите иностранных студентов» и «Защищайтесь от хулиганов!» 12 апреля 2025 года Erin Clark / The Boston Globe / Getty Images

Американская ассоциация университетских профессоров 11 апреля подала иск, оспаривающий сокращение финансирования Гарварда. Истцы считают, что власти «открыто стремятся навязать Гарвардскому университету политические взгляды и политические предпочтения администрации Трампа», а также пытаются наказать университет «за неугодные высказывания».

Гарвард стал седьмым университетом, которому власти США выдвинули свои требования. Первым, против кого выступила администрация Трампа, стал Колумбийский университет, его руководство согласилось выполнить требования правительства под угрозой сокращения финансирования. Гарвард стал первым университетом, который отказался выполнять требования властей.

Администрация Трампа утверждает, что университеты допустили проявления антисемитизма во время прошлогодних протестов против войны в секторе Газа. Эти протесты проходили под пропалестинскими лозунгами.

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