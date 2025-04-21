Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Уголовное преследование прекращено в связи с его смертью

Бутырский районный суд Москвы признал виновным Михаила Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми. Об этом сообщил ТАСС.

Суд прекратил уголовное преследование по делу в связи со смертью обвиняемого. «Уголовное преследование в отношении подсудимого прекратить по нереабилитирующим основаниям», — говорится в решении суда.

ТАСС уточняет, что во время оглашения в зале суда находились две дочери Хачатуряна.

Сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года в Москве по обвинению в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания им было 17, 18 и 19 лет. Они дали признательные показания и рассказали, что отец годами издевался над ними и применял насилие, в том числе сексуализированное. Им вменяли убийство, совершенное по предварительному сговору; защита настаивает, что они действовали в рамках необходимой самообороны. Дела против сестер дошли до суда, но были возвращены в прокуратуру.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна возбудили в 2021 года. Его обвинили в сексуализированном насилии и истязаниях. Позже следствие ужесточило обвинение Хачатуряну, добавив статью о причинении тяжкого вреда здоровью дочерям и распространении порнографических материалов, которые он отправил их подруге. Сестры Хачатурян, а также их подруга были признаны потерпевшими по этому делу.