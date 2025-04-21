Издательство «Альпина нон-фикшн» закрасило черным фрагменты текста в книге об идеях Симоны де Бовуар

Издательство «Альпина нон-фикшн» подвергло цензуре книгу «Жажда подлинности: Как идеи помогают стать собой» американской исследовательницы Скай Клири.

На отцензурированную версию книги обратили внимание читатели. Одним из первых фотографии страниц с закрашенными черным цветом строками опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

Внизу каждой отцензурированной страницы издатели пояснили, что сделали это в связи с законом о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений и ».

Скай Клири — философ и писательница, которая преподает в Колумбийском университете. Ее книга «Жажда подлинности», говорится на сайте «Альпина нон-фикшн», — «это попытка взглянуть на собственную жизнь сквозь призму философии Симоны де Бовуар». Клири «делится тем, как идеи экзистенциализма помогли ей справиться с трудностями и найти выход из множества жизненных тупиков».

Российские издательства неоднократно прибегали к цензуре и ретушировали строчки в вышедших книгах. Так, издательство АСТ отцензурировало книгу Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи», в которой рассказывается биография итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини. При этом в АСТ цензуру работы Карнеро называли «вынужденной», отметив, что «книга становится артефактом эпохи».

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. В нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но электронные и аудиокниги. Это один из самых простых способов поддержать редакцию и наш издательский проект.

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