Госпиталь для ветеранов войн, который планируется открыть в Омске, возглавил бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Это следует из официальной страницы медучреждения, обратило внимание издание «7×7».

О том, что Мураховский станет главным врачом еще не открывшегося госпиталя, местные СМИ писали в начале февраля.

В региональном Минздраве не стали подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на то, что госпиталь еще не начал работу, а документ о назначении Мураховского пока не подписан.

Госпиталь для ветеранов войн находится на улице Рождественского. Для больницы ремонтируют здание бывшего роддома № 5. Как напоминает NGS55, из бюджета региона на этот объект выделили 400 миллионов рублей, а из федерального бюджета — 380 миллионов. Работы планируется завершить к 1 декабря 2025 года.

Александр Мураховский — бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда 20 августа 2020 года после отравления доставили Алексея Навального. Политика пытались эвакуировать в Германию для лечения в берлинской клинике, но омские врачи отказывали родственникам, утверждая, что это может быть опасно. К вечеру 21 августа они согласились на перевозку политика. Заместитель главврача, в частности, говорил, что врачи «отошли» от диагноза отравление. В Германии, куда политика эвакуировали из Омска, заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок». Сам политик говорил в интервью, что его долго держали в Омске, чтобы в его организме не нашли следов яда.

В ноябре 2020 года Мураховский возглавил Минздрав Омской области. Через три года его отправили в отставку.