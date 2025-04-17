Украинские дроны повторно атаковали Шую Ивановской области. По данным Astra, под удар попала ракетная бригада ВС РФ

Украинские беспилотники атаковали город в Ивановской области в ночь на 17 апреля. Оперативный штаб региона сообщил, что в городе «объявлен режим опасности атаки БПЛА, работает система предупреждения атак». В администрации заявили, что атаку отбили, никто не пострадал, пишет ТАСС.

Жители Шуи сообщили о взрывах около 03:50 ночи, пишет телеграм-канал Astra. Местные жители сняли на видео момент атаки, а также пожар, начавшийся после удара. Astra геолоцировала одну из записей, она снята в 180 метрах от военного городка 112-й ракетной бригады ВС РФ. Автор одного из видео сказал, что в воинской части произошел пожар.

Внимание. На видео есть мат.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что беспилотники, атаковавшие Шую, попали по ангарам с ракетами. Независимых подтверждений этой информации нет.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на 17 апреля сбили 71 украинский беспилотник в шести регионах России, при этом Ивановская область в сообщении ведомства не упоминается.

Украинские беспилотники атаковали Шую второй раз за сутки. Первый раз город попал под удар дронов утром 16 апреля. По данным властей, легкие ранения получили два человека.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов ранее обвинял 112-ю ракетную бригаду ВС РФ в ударе по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 35 человек и более 100 получили ранения.

Читайте также

Война Тысяча сто сорок восьмой день. Украинские беспилотники атаковали Шую в Ивановской области. Там дислоцируется бригада, которая нанесла ракетный удар по Сумам

Читайте также

Война Тысяча сто сорок восьмой день. Украинские беспилотники атаковали Шую в Ивановской области. Там дислоцируется бригада, которая нанесла ракетный удар по Сумам